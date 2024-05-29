Features
Auctions
Tickets
Payments
Event Website
Donations
Communications
Reports & Analytics
Raffles & Sales
Sponsorship
Mobile Apps
See Features
Pricing
Learn More
Discover
Webinars and Demo
Partners
Unique Events
Events Directory
Resources
Fundraising Articles
Spotlight
News
User Guide
See All
Menu
Pricing
Features
Webinars and Demo
Partners
Unique Events
Events Directory
Fundraising Articles
Spotlight
News
User Guide
All Resources
Getting Attention for Your Golf Tournament & Summer Fundraising Events
webinars
Getting Attention for Your Golf Tournament & Summer Fundraising Events
Wed, May 29th, 2024 6:00 PM (UTC)
Fill the sponsorships, seats and fundraising goals
Webinar Slides
View slides in a new tab
Webinar Resources
GettingAttention.org - contact Jessica King
Google for Nonprofits - Eligibility Information
Percent- register your charity